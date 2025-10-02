23/09/2025 09:22

【ＡＩ】第四範式發布「信創模盒」，連接國產GPU和國產大模型

《經濟通通訊社23日專訊》9月22日，第四範式(06682)對外正式發布「信創模盒」ModelHub XC平台、信創社區及信創模型適配增值服務。



目前市場主流ModelHub多使用國外模型和軟件進行硬件優化，國產硬件存在適配性不足的難題，不同模型需要分別適配，耗時長且重復工作量大。「信創模盒」發布專門適配信創算力的AI引擎體系EngineX，通過基礎算法架構適配，驅動批量化模型支持，解決了國產信創芯片在AI模型兼容性和支持數量上的長期瓶頸問題，極大縮短了模型上國產算力平台的部署周期，實現「引擎驅動、多模型即插即用」。



「信創模盒」的網頁顯示，上線當日，已經適配認證過的模型數量有上百個。第四範式聯合創始人、首席科學家陳雨強介紹，未來半年，適配認證的模型數量將陸續更新至千數級，一年內將達到十萬數級，並且後續更將持續保持這一更新速度。目前平台已適配的信創算力包括：華為昇騰、寒武紀、天數智芯、昆侖芯、沐曦和曦望等，未來將覆蓋市面所有主流信創算力。



陳雨強表示，「信創模盒」還特別推出了信創模型適配增值服務，針對不了解國產算力適配哪些模型、以及需要模型適配指定國產算力的用戶，第四範式可以對模型進行調整，直至適配，實現適配「兜底」。(wn)