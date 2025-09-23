23/09/2025 13:57

【關稅戰】中國買家據報預訂10批阿根廷大豆船貨，美國失數十億美元訂單

《經濟通通訊社23日專訊》據《路透》引述三位貿易商消息，中國買家已從阿根廷預訂了至少10批大豆船貨，在中美貿易局勢緊張之際趁著低價為第四季度建立庫存。



報道稱，交易是在阿根廷22日暫時取消徵收穀物出口稅之後達成的，此舉使阿根廷供應在全球市場上更具競爭力。兩位直接了解此事的貿易商表示，這些巴拿馬型船運載的大豆船貨計劃於11月份裝船，每批裝運65000噸，CNF（成本加運費）報價每蒲式耳較芝加哥期貨交易所11月大豆合約SX25溢價2.15至2.30美元。其中一位貿易商說，中國買家已經預訂了15 批貨物。



分析師表示，由於久拖不決的中美貿易談判導致出口中斷，以巴西為首的南美供應國填補了這一空白。中國尚未從美國購買秋收大豆，美國農民在黃金銷售季錯過了數十億美元的對華銷售機會。



阿根廷政府表示，暫停徵收穀物稅的措施將持續到10月，或者直到申報出口額達到70億美元為止。(ry)