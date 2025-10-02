23/09/2025 10:06

【ＡＩ】智元機器人斬獲業內首張人形機器人數據集CR認證

《經濟通通訊社23日專訊》近日，智元機器人成功通過CR-3-06:2025《人形機器人數據集CR產品認證實施規則》，拿下業內首張人形機器人數據集產品CR認證證書，編號「001」，成為國內首批依據T/SAIAS 024-2025、T/SAIAS 025-2025、T/SAIAS 026-2025、T/SAIAS 027-2025系列團體標準獲得認證的企業。



據介紹，智元機器人AgiBot World數據集作為全球首個基於全域真實場景、全能硬件平台、全程質量把控的真機數據集，構建了具身智能領域的「數據基準庫」。



該數據集在規模與質量方面實現雙重突破：長程數據規模較谷歌Open X-Embodiment數據集高出10倍，從抓取、推拉等基礎操作，到攪拌、折疊、熨燙乃至內存條安裝、餐具分揀等復雜長程任務，80%的任務時長集中在60-150秒，覆蓋從基礎操作到復雜長程任務的多組原子技能組合；場景覆蓋面擴大100倍，數據質量從實驗室級躍升至工業級標準。(jq)