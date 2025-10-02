23/09/2025 11:12

【ＡＩ】工信部：開闢人形機器人、腦機接口等新賽道，創建未來產業先導區

《經濟通通訊社23日專訊》第25屆中國國際工業博覽會今日在上海開幕。工業和信息化部部長李樂成在會上致辭表示，「十五五」時期，工業和信息化部將牢牢錨定實現新型工業化這個關鍵任務，以推動高質量發展為主題，以發展新質生產力為重點，以推動科技創新和產業創新深度融合為關鍵路徑，以改革創新為根本動力，加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，不斷築牢中國式現代化的物質技術基礎。



其中，在培育壯大新興和未來產業方面，李樂成表示，要實施培育新興產業打造新動能行動，統籌技術創新、規模化發展和應用場景建設，加快打造一批新興支柱產業；建立未來產業投入增長機制，加強前沿技術研發和應用推廣，開闢人形機器人、腦機接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創建一批未來產業先導區。(jq)