23/09/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升15點子，止三連跌，報7.1133

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1133，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，止三連跌，全日在7.1111至7.1157之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升5點子，報7.1152。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1057，較上個交易日升49點子，兩連升。



交易員表示，市場消化隔夜美聯儲多位官員講話，亞洲時段美元小幅承壓，人民幣間接受益，短期料仍延續穩中偏強態勢。一外資行交易員稱，「最近美元有築底的味道，國慶假期期間可能還會反彈，最近兩年假期都是外圍強勢反彈。」



美銀證券報告指出，今年四季度中國出口商不太會增加美元拋售，一方面近幾個月出口增長已經放緩，另一方面最近中間價表明人行有意調整市場預期；如果USDCNY繼續區間盤整，出口商將更耐心地逢高結匯，預計到年底USDCNY會達到7.1。(jq)