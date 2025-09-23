23/09/2025 10:09

【聚焦人幣】深圳在港發行三個期限共40億人民幣離岸債，10年期定價2.08%

《經濟通通訊社23日專訊》深圳市政府昨(22日)在香港成功發行2025年離岸人民幣地方政府債券，規模40億元(人民幣．下同)，期限為2/5/10年期，發行利率逐年下降。其中，2年期發行規模15億元，定價利率為1.61%；5年期（大灣區主題可持續發展債券）發行規模10億元，定價利率為1.80%，募集資金將主要投向清潔交通、水治理等項目；10年期（社會責任債券）發行規模15億元，定價利率為2.08%，募集資金將主要投向醫療衛生、教育、保障性住房、城中村改造等項目。



*月初赴澳發行3年期10億人幣離岸債，定價1.74%*



這是深圳市政府連續第5年在香港發行離岸債，今年還首次赴澳門發行了離岸債，規模10億元。加上本次發行數額，深圳2025年共發行離岸人民幣地方政府債券50億元。



深圳市政府9月9日首次在澳門成功發行離岸人民幣地方政府債券，也是首次在澳門發行以應對氣候變化為主題的綠色債券，發行規模為10億元，期限為3年，發行利率定價為1.74%，募集資金將用於深圳市內清潔交通等項目，並已獲得香港品質保證局（HKQAA）發出發行前階段認證證書。(sl)