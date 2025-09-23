23/09/2025 09:52

《股壇解碼－戴名》美降息自取滅亡，日清食品風險轉移消費者

《股壇解碼》美國首次申領失業救濟人數降至23.1萬人，優於預期，連續申領人數亦低於市場預估，顯示就業情勢改善。最新經濟數據顯示勞動市場持續穩健，另一方面費城聯邦企業展望指數由負值大幅回升，反映製造業信心顯著回暖，數字上顯示經濟活動回升，加上市場對美國聯儲局利率政策轉向的預期升溫，部分經濟學者更呼籲放棄2%通脹目標，改而接受3%作為新常態，是否意味著未來將出現3%通脹？假設猜測準確，通脹下減息催升經濟無疑是燈蛾撲火。



蘋果(US.AAPL)計劃於台灣試產折疊式iPhone，並於2026年在印度量產，目標產量達9500萬部，從數字上顯示蘋果對新機型寄予厚望的同時，亦加速供應鏈多元化。



微軟(US.MSFT)剛宣布在威斯康辛州擴建資料中心，總投資可能達40億美元，擴建主要針對AI與雲端運算需求持續攀升，大膽預測這一輪AI熱潮中的大贏家微軟必佔一席。



*蝴蝶效應*



日本與新加坡8月出口同時出現萎縮，凸顯美國關稅政策對全球貿易的深遠影響。日本出口按年減0.1%，雖優於市場預期，但已出現連續4個月下跌，汽車與鋼材出口驟降近14%成重災區，顯示美國關稅壓力正逐步侵蝕日企競爭力。另一方面新加坡亦難倖免，非石油出口按年減11.3%，其中對美國出口連續兩個月大幅下滑。



美國降息引發資金熱錢湧入亞洲市場，推升台幣匯率，台幣兌港幣每百逼近26算，資本市場對利差與避險資產的敏感反應明顯。整體而言，亞洲金融市場因資金流向而波動加劇，當中會否出現火燒連環船就不得而知。



*百廢待興*



中國8月青年失業率接近19%，創下自2023年12月以來新高，反映青年就業市場壓力加劇。雖然統計已排除在校生，但失業率仍居高不下，結構性問題明顯未有改善，當中包括傳統行業萎縮，新興產業對人力倚賴降低，當然畢業生專業與市場需求錯配也是其中一個原因。



據媒體報道，中國證監會已非正式要求部分券商暫停在港進行RWA代幣化業務，顯示政府對新興金融科技的風險仍持審慎態度。北京對數位資產的監管態度保守，此舉可能直接反映中國在經濟轉型與金融創新之間難以取捨的複雜局面。



*橫行待變*



恒指期權認沽比例輕微下降至64:36，但下月期權認沽比例降幅相對明顯至69:31，牛熊證街貨比例變動不大，徘徊在64:36，牛證重倉位下移至25800點附近，對照即月期權倉位分析，本月恒指真有可能在25800點至26000點結算，讓大戶食到盡，颱風逼近令到交易日買少見少，投資者對後市不要過分樂觀。



網上報道ESPRIT將於11月回歸銅鑼灣Fashion Walk，當年的香港傳奇重出江湖。年輕一輩可能不太認識，但當年思捷環球的股壇神話不輸李澤楷的電訊盈科，但時移勢易，今日的ESPRIT大有廉頗老爾之感，且看ESPRIT能否再創神話。



*股票簡評*



日清食品(01475)主要於香港與中國內地從事生產和銷售麵條、蒸煮食品、冷凍食品、飲料產品和零食，主要以批發方式銷售產品予分銷商，集團亦直接銷售若干產品予零售商（包括超市、大賣場和便利店）以及其他直接客戶（如餐廳、酒店、航空公司等）。



集團香港及其他地區業務收入增長12.2%，即食麵產品銷量穩步上升，反映消費者在不確定環境下，雖然降級消費，但又偏好高性價比食品。集團毛利率和去年相比出現輕微下降，相信和採購成本上升侵蝕利潤有關，純利則因部分附屬公司位於高稅率地區，稅項開支增加而下跌7.4%。由於香港市場即食麵業務表現穩健，其他地區需求亦有所增加，抵銷了冷凍食品消費意欲疲軟以及出口下滑的影響。集團在即食麵主力業務上維持穩定，但成本壓力與稅務成本成為集團前景不確定的地方，未來能否透過高端化與多元化策略提升利潤率，將是關鍵。



整體而言，日清食品在成本壓力下，以提價和產品創新抵消負面衝擊，雖然上半年度業績表現已超越市場預期，短期展望仍以持續推動高毛利商品和擴大海外市場為主，但關稅將成為集團的最大不確定風險，投資者有貨宜先沽出。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com

