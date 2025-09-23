23/09/2025 08:32

【外圍經濟】亞洲早盤黃金再觸及歷史新高，聯儲局降息預期帶動需求

《經濟通通訊社23日專訊》周二（23日）亞洲時段，金價小幅上漲，觸及每盎司3749.27美元，此前兩個交易日均上漲，並創出歷史新高。投資者紛紛湧入ETF，其持倉量增速於上周五（19日）創3年多來最快步伐。



BMO Capital Markets分析師Helen Amos和George Heppel表示，「聯儲局降息25個基點後的次日，金價有所回落，可能是因為鮑威爾在講話中表達謹慎態度，但新的上漲勢頭已經形成，ETF流入仍然是推動力。」



周一（22日），紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲69.30美元，漲幅1.9%，收於每盎司3775.10美元，創下最活躍合約有史以來的最高收盤價。這是黃金今年以來第36次刷新歷史收盤紀錄，年初至今累計漲幅已達到43%，遠超1980年經通脹調整後的歷史高點。(rc)