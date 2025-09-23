23/09/2025 09:13

【ＡＩ】iPhone 17成強心劑，助推蘋果股價由爆跌30%至累漲50%

《經濟通通訊社23日專訊》蘋果周一（22日）實現年內股價轉漲，距離創下歷史新高僅一步之遙。該股當日上漲4.3%至256.10美元，年內累計漲幅達2.3%。



蘋果股價在四月因關稅不確定性跌至低點，當時年內跌幅超過30%，但自該時候起，該股已累計上漲近50%。



近日蘋果股價走強，原因是關稅擔憂逐漸消退，且市場樂觀地認為對最新款iPhone的強勁需求將支撐其增長。



受i​​Phone 17系列強勁需求訊號推動，Wedbush將蘋果目標價從270美元上調至310美元。該機構指出，iPhone 17系列正推動蘋果進入一輪真正的換機周期，並維持對蘋果「跑贏大盤」評級。



不過，儘管蘋果股價反彈，但表現仍落後於其他大型科技公司，尤其是在AI領域更具影響力的企業。納斯達克指數今年迄今已上漲18%，其中英偉達、Alphabet和Meta的股價均上漲逾30%。微軟年內則上漲逾20%。(rc)