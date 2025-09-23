23/09/2025 09:58

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

橋水基金創辦人達利歐2025年9月23日警告，基於500年歷史研究提出的80年周期，美英因債務危機、內部衝突及科技競爭面臨重大風險，建議個人強化財務與適應能力。



事實要點：

▷ 研究基於500年歷史歸納80年衝突周期（含5大驅動因素）

▷ 英國政府債務問題擠壓經濟（未提具體數值）

▷ 美國面臨債務問題與政治兩極化（未提具體數值）

▷ 美中科技戰爭將決定未來世界秩序（唯一性描述）

▷ 建議個人強化財務紀律與適應性（唯一性策略）



（註：原文未提供具體債務數值，故以定性描述呈現） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》橋水基金創辦人達利歐最近對美國和英國的未來發出嚴厲警告，表示他對這兩個國家的發展軌跡都不樂觀，認為「我們正走向非常、非常黑暗的時期」。他根據自己對500年歷史的研究，指出一個可預測的80年周期，顯示一個重大的全球和內部衝突的時代即將到來。達利歐的框架建立在推動歷史周期的五種主要力量之上：金錢和債務力量、內部衝突、地緣政治衝突、自然行為和人類創造力，尤其是技術。他認為，美國和英國都顯示出一個周期接近危險階段的明顯症狀。*英國內部陷激烈衝突*英國方面，達利歐稱：「英國有財政問題，政府有債務問題。」他指出，當債務相對於收入上升時，將會擠壓經濟。這種財政緊張與第二種力量有關：激烈的內部衝突。由於巨大的財富和機會差距，社會正在經歷左翼和右翼之間的深刻分歧，導致人們對制度失去信任。達利歐認為，英國也缺乏美國的創新文化和強大的資本市場，進一步阻礙了其前景。不過，達利歐對美國的前景同樣悲觀。他在肯定美國的創業創新文化的同時，也指出了美國面臨的嚴峻挑戰。美國有嚴重的債務問題，其內部政治格局因財富和價值觀的差距，而危險地兩極化，使其制度本身處於危險之中。此外，達利歐認為美國正面臨一場將決定未來世界秩序的科技戰爭。*達利歐：個人應做好準備*儘管前景黯淡，達利歐傳達的訊息不是絕望，而是個人的準備。他認為，關鍵的問題不是要擔心，而是「個人要如何處理」。他強調靈活性和機動性的重要性。在財務上，個人應該專注於透過有紀律的收入、支出和儲蓄來增強實力，同時進行明智的投資。在個人層面上，達利歐建議人們了解自己的本性，並找到一條與之相符的生活道路。(rc)