23/09/2025 15:31

【外圍經濟】德銀：儘管風險資產價格上漲，但市場並未「完美定價」

《經濟通通訊社23日專訊》德意志銀行表示，儘管風險資產價格上漲，但市場並未「為完美定價」，認為「市場幾乎沒有進一步上漲空間的觀點是錯誤的。」



該行分析師Henry Allen認為，當前市場充斥著對未來風險的擔憂，但這也為市場潛在上漲提供空間。換句話說，一旦這些被定價的風險未能成為現實，或者情況好於預期，市場反而可能迎來進一步上行空間。



此外，他認為，除了已實施的關稅，美國仍在對製藥、半導體和關鍵礦產等產業進行審查，這帶來了進一步加徵關稅的可能性。這些懸而未決的風險，是市場無法忽視的負面因素，並已反映在定價之中。(rc)