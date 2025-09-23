26,159.12
-185.02
(-0.70%)
26,202
-197
(-0.75%)
高水43
9,290.34
-80.39
(-0.86%)
6,167.06
-90.85
(-1.45%)
2,945.61億
3,821.83
-6.75
(-0.176%)
4,519.78
-2.83
(-0.063%)
13,119.82
-38.15
(-0.290%)
2,602.37
+4.64
(+0.18%)
113,055.1600
+404.1700
(0.359%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1301
歐元最佳客戶買入價
9.1824
英鎊最佳客戶買入價
10.5232
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,159.12
-185.02
(-0.70%)
期指
高水43
26,202
-197
(-0.75%)
國企指數
9,290.34
-80.39
(-0.86%)
科技指數
6,167.06
-90.85
(-1.45%)
大市成交
2,945.61億
股票
2,690.63億
(91.344%)
窩輪
92.23億
(3.131%)
牛熊證
162.75億
(5.525%)
即時更新：23/09/2025 16:54
可賣空股票總成交
1,364.51億
主板賣空
223.71億
(16.395%)
半日數據，更新：23/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,716.98億
3,821.83
-6.75
(-0.176%)
滬深300
4,519.78
-2.83
(-0.063%)
深証成指
13,119.82
-38.15
(-0.290%)
MSCI中國A50
2,602.37
+4.64
(+0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
113,055.1600
+404.1700
(0.359%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1301
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1824
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5232
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜...
Travel & Dining Feature

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜...
旅遊意外 │ 台灣女網紅首爾街頭遭陌生男子毆打，手指骨折全身...
醫學通識 健康解「迷」

旅遊意外 │ 台灣女網紅首爾街頭遭陌生男子毆打，手指骨折全身...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00941 中國移動00388 香港交易所00981 中芯國際
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,055.16
+404.17
+0.359%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,208.5900
+9.5000
+0.226%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,004.7200
+11.8200
+1.190%
更新：23/09/2025 16:50
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1301
電匯客戶賣出
5.1170
更新：23/09/2025 16:50:50
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處