24/09/2025 17:23

《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社24日專訊》在聯儲局主席鮑威爾指美股估值高昂，以及市場對人工智能狂熱能否持續存疑的雙重壓力下，美國股市昨日從紀錄高位回落，科技股領跌。市場走勢呈現明顯分化，對利率敏感的小型股指數逆市創下新高。道指收市跌88.76點或0.19%，報46292.78點；標普500指數跌36.83點或0.55%，報6656.92點；納指跌215.5點或0.95%，報22573.47點。港股方面，恒生指數收市報26518，升359點或1.4%，成交2888億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，德國財長克林貝爾就德國投資策略與歐盟的未來發表演講。25日凌晨12:30am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林就「供應衝擊與貨幣政策」發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由65.2萬降至65萬，月率跌幅料由0.6%收窄至0.3%。(wa)