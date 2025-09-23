24/09/2025 07:52

【美國議息】鮑威爾稱勞動市場疲弱蓋過通脹擔憂，促使上周減息

《經濟通通訊社24日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場轉弱帶來的下行風險，已蓋過對持續通脹的擔憂，這是促使聯儲局上周決定減息的關鍵因素。他坦言在經濟增長放緩和通脹高企的背景下，前路充滿挑戰。



聯邦公開市場委員會(FOMC)上周三(17日)宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至4%至4.25%，為2024年12月以來首次減息。鮑威爾形容勞動市場明顯更為脆弱，並指出就業的下行風險已經增加。他強調，在物價穩定與充分就業的雙重使命之間，風險平衡已然轉變，促使委員會採取行動。



鮑威爾承認，這是一個充滿挑戰的形勢，短期通脹風險偏向上行，而就業風險則偏向下行，意味著決策者沒有無風險的道路可走 。



對於未來政策，鮑威爾表示他對當前適度限制性的政策立場感到滿意，但強調政策並非預設在固定軌道上。聯儲局將繼續依賴未來數據、經濟前景的演變及風險平衡來釐定政策走向。此番言論暗示，如果經濟數據持續惡化，聯儲局對進一步減息持開放態度。(kk)