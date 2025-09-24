直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
26,256.93
+97.81
(+0.37%)
26,273
+71
(+0.27%)
高水16
9,344.68
+54.34
(+0.58%)
6,196.22
+29.16
(+0.47%)
359.37億
3,828.76
+6.93
(+0.181%)
4,520.98
+1.20
(+0.027%)
13,107.51
-12.31
(-0.094%)
2,599.36
-3.01
(-0.12%)
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1354
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5246
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,256.93
+97.81
(+0.37%)
期指
高水16
26,273
+71
(+0.27%)
國企指數
9,344.68
+54.34
(+0.58%)
科技指數
6,196.22
+29.16
(+0.47%)
大市成交
359.37億
股票
303.43億
(84.434%)
窩輪
15.44億
(4.296%)
牛熊證
40.50億
(11.270%)
即時更新：24/09/2025 09:49
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,288.59億
3,828.76
+6.93
(+0.181%)
滬深300
4,520.98
+1.20
(+0.027%)
深証成指
13,107.51
-12.31
(-0.094%)
MSCI中國A50
2,599.36
-3.01
(-0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1354
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5246
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
十一月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》 亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x...
推介度：
01/11/2025
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01211 比亞迪股份－一百01024 快手－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股02013 微盟集團00019 太古股份公司Ａ
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,760.2200
-3.6300
-0.096%
XAG 白銀現貨
43.9268
-0.0089
-0.020%
更新：24/09/2025 09:45
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.45%
1個月
3.91%
3個月
3.74%
更新：23/09/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：22/09/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處