24/09/2025 08:07

【外圍經濟】美國9月綜合PMI下跌，商業擴張步伐顯著放緩

《經濟通通訊社24日專訊》標普全球公布的數據顯示，美國9月份的商業活動持續放緩，綜合採購經理指數(PMI)續跌，反映製造業及服務業的擴張動力均有所減弱。



9月份的綜合PMI初值由8月份的54.6回落至53.6，雖然仍處於50以上的擴張區間，但顯示整體商業活動的增長速度正在放緩。



服務業作為經濟主要驅動力，服務業PMI初值從8月的54.5降至53.9，略低於市場預期的54。製造業PMI初值則由8月的53下滑至52，為兩個月低位，但符合市場預期。



儘管數據顯示增長放緩，但PMI指數高於50的臨界點，表明美國私營部門經濟在第三季度末仍保持擴張態勢。然而，需求減弱的跡象已開始浮現，或對未來經濟增長構成挑戰。(kk)