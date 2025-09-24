24/09/2025 10:10

【特朗普新政】特朗普會晤米萊時「縮沙」，認為阿根廷不需要救助

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普周二（23日）在紐約與阿根廷總統米萊舉行首次雙邊會晤，承諾為其提供廣泛支持，但沒有給出提供財政援助的細節。



特朗普在聯合國大會期間與米萊相鄰而坐時說：「他做得非常出色。我們會幫他們。」但特朗普同時又強調：「我認為他們不需要救助。」



作為初步回應，由美國擔任最大股東的世界銀行加快了對米萊政府的支持，承諾未來幾個月將在現有120億美元援助計劃之內動用40億美元。



美洲開發銀行隨後宣布，準備顯著增加未來15個月內的撥款，但沒有針對當前危機給出新的援助細節。此前美國財長貝森特表示，會考慮一切選項支持阿根廷金融市場。(jf)