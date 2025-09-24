24/09/2025 10:15

【特朗普新政】美國第二季經常帳赤字大幅收窄，優於預期

《經濟通通訊社24日專訊》美國商務部經濟分析局公布，2025年第二季度經常帳赤字按季大幅收窄42.9%，由第一季度創紀錄的4398億美元降至2513億美元。此數字優於市場普遍預期的2568億美元赤字，並創下自2023年第三季度以來的最低赤字水平。



赤字顯著收窄，主要歸因於商品貿易赤字的減少。數據顯示，在美國政府實施關稅前，企業提前進口大量商品，導致其後進口需求回落。第二季的商品及服務逆差收窄至1904億美元。



從細分項目來看，商品赤字有所收窄，而服務業盈餘則從803億美元微降至796億美元。同時，初級帳戶赤字由26億美元擴大至77億美元，次級收入赤字亦從517億美元擴大至532億美元。



經調整後，第二季經常帳赤字佔當前本地生產總值(GDP)的3.3%，較第一季的5.9%顯著下降。(kk)



