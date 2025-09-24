26,352.40
+193.28
(+0.74%)
26,363
+161
(+0.61%)
高水11
9,378.92
+88.58
(+0.95%)
6,267.05
+99.99
(+1.62%)
1,233.62億
3,838.39
+16.56
(+0.433%)
4,539.10
+19.32
(+0.427%)
13,236.13
+116.31
(+0.887%)
2,602.89
+0.52
(+0.02%)
112,043.2900
+44.4900
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1446
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2715
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
23/09/2025 21:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
46.20
公佈日期
23/09/2025 16:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.50
公佈日期
23/09/2025 15:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.45%
1個月
3.91%
3個月
3.74%
更新：23/09/2025 11:15
