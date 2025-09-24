直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
26,262.85
+103.73
(+0.40%)
26,274
+72
(+0.27%)
高水11
9,347.19
+56.85
(+0.61%)
6,198.83
+31.77
(+0.52%)
361.34億
3,828.69
+6.86
(+0.179%)
4,521.51
+1.73
(+0.038%)
13,111.29
-8.53
(-0.065%)
2,599.36
-3.01
(-0.12%)
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1354
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5246
日圓最佳客戶買入價
5.2715
恒生指數
26,262.85
+103.73
(+0.40%)
期指
高水11
26,274
+72
(+0.27%)
國企指數
9,347.19
+56.85
(+0.61%)
科技指數
6,198.83
+31.77
(+0.52%)
大市成交
361.34億
股票
305.40億
(84.519%)
窩輪
15.44億
(4.273%)
牛熊證
40.50億
(11.208%)
即時更新：24/09/2025 09:49
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,295.93億
3,828.69
+6.86
(+0.179%)
滬深300
4,521.51
+1.73
(+0.038%)
深証成指
13,111.29
-8.53
(-0.065%)
MSCI中國A50
2,599.36
-3.01
(-0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1354
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5246
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
即市人氣股
Highlight:
新聞及評論
新聞
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.45%
1個月
3.91%
3個月
3.74%
更新：23/09/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：22/09/2025 16:15
最新重要數據
澳洲-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/09/2025 07:00
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
22/09/2025 16:00
日本-官方指標利率
公佈值(比前值)
0.50%( 0.00%)
公佈日期
19/09/2025 11:47
最新
人氣
