24/09/2025 08:24

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月23日，美國股市因聯儲局主席鮑威爾指美股估值高昂及科技股領跌，道指收跌0.19%，納指跌0.95%，港鐵獲300億港元綠色貸款，iPhone 17出貨量上調至2.5億台，現貨黃金創3791.10美元新高。



事實要點：

▷ 港鐵簽訂300億港元7年期綠色貸款（亞洲、中東及北非最大無抵押國際綠色貸款）

▷ 台積電2奈米製程報價2026年調升逾50%（3奈米價格漲20%）

▷ iPhone 17 2026財年出貨量上調至2.4-2.5億台（需求激增）

▷ 美股道指跌88.76點、納指跌215.5點（科技股領跌，小型股逆市新高）

▷ 現貨黃金漲至3791.10美元/盎司（刷新歷史高位） More ▼ Less ▲

2025年9月24日【要聞盤點】1、在聯儲局主席鮑威爾指美股估值高昂，以及市場對人工智能狂熱能否持續存疑的雙重壓力下，美國股市周二(23日)從紀錄高位回落，科技股領跌。然而，市場走勢呈現明顯分化，對利率敏感的小型股指數逆市創下新高，反映資金在不同板塊間輪動。道指早段一度高見46688.32點，再創歷史新高，其後反覆向下，收市跌88.76點，或0.19%，報46292.78點；標普500指數跌36.83點，或0.55%，報6656.92點；以科技股為主的納指表現最弱，日內跌215.5點，或0.95%，報22573.47點。中國金龍指數跌190點。日經期貨截至上午7時53分跌35點。2、聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場轉弱帶來的下行風險，已蓋過對持續通脹的擔憂，這是促使聯儲局上周決定減息的關鍵因素。他坦言在經濟增長放緩和通脹高企的背景下，前路充滿挑戰。3、在美國聯儲局官員對未來利率路徑釋出審慎與分歧的信號後，投資者態度轉趨觀望，美國國債市場周二(23日)孳息率普遍下跌。市場正權衡聯儲局主席鮑威爾的謹慎發言，以及在經濟數據略顯疲軟的背景下，10月份會議再度減息的可能性。4、美國總統特朗普將懷孕期間服用止痛藥泰諾(Tylenol)與自閉症風險聯繫起來的言論，引發其母公司Kenvue(US.KVUE)股價的劇烈波動。5、美國總務管理局(GSA)宣布，已批准將Meta Platforms(US.META)旗下的Llama人工智能系統，納入聯邦機構可使用的AI工具清單。此舉是特朗普政府推動商業AI工具融入政府運作的一部分，旨在加速AI在公共服務領域的應用。6、港鐵公司宣布，獲得15間國際牽頭銀行支持，簽訂一筆300億元的7年期綠色定期銀團貸款。此筆貸款成為香港企業在亞洲、中東及北非地區歷來規模最大的無抵押國際綠色7年期或以上年期貸款。7、據《中時新聞網》引述業界消息，台積電末代3奈米製程CPU價格較前代上漲約20%，明年2奈米製程報價將再調升逾50%。加上記憶體、硬碟等關鍵元件供不應求，半導體產業通膨壓力持續升溫。8、據外電引述知情人士透露，中國央行正推動將外國央行的黃金儲備存放至中國境內保管庫，以增強中國在國際黃金市場的影響力。9、沃爾瑪(US.WMT)將其即日藥物派送服務擴展至包括需要冷藏的處方藥，成為美國首家在單一訂單中，同時為顧客派送冷藏處方藥、雜貨及其他日用品的零售商。此舉不僅大幅提升了顧客便利性，也加大與亞馬遜等對手在電商及物流領域的競爭 。【焦點股】穩定幣概念：OSL集團(00863)、眾安在線(06060)、耀才證券(01428)- 美股泰達尋求以5000億美元估值，籌資至多200億美元蘋概股：瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)- iPhone 17需求激增，2026財年出貨量上調至2.4至2.5億台光伏股：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)- 2025光伏行業技術創新大會暨技術百人會今日起召開中概股：百度(09888)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)- 納指中國金龍指數收跌2.22%，百度跌8%金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 紐約尾盤現貨黃金漲0.47%，刷新歷史高位至3791.10美元金山雲(03896)- 建議折讓9%發行逾3億新股，籌最多28億元騰訊控股(00700)- 完成發行90億人民幣票據，3項優先票據今日上市安踏體育(02020)- 昨斥2億元回購212萬股，每股購回最高價95.9元九方智投(09636)- 認購虛擬資產交易平台EX.IO股份微盟集團(02013)- 設立微盟出海，成Genstore.ai中國區獨家戰略合作夥伴郵儲銀行(01658)- 吸收合併全資子公司中郵郵惠萬家銀行，降低運營成本【油金報價】紐約期油上漲0.54%，報美元63.75桶布倫特期油下跌0.06%，報美元67.82桶黃金現貨上漲0.01%，報美元3764.48/盎司黃金期貨下跌0.54%，報美元3795.20/盎司