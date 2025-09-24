26,540.85
+381.73
(+1.46%)
26,557
+355
(+1.35%)
高水16
9,453.92
+163.58
(+1.76%)
6,328.40
+161.34
(+2.62%)
2,736.19億
3,853.64
+31.81
(+0.832%)
4,566.07
+46.29
(+1.024%)
13,356.14
+236.32
(+1.801%)
2,618.69
+16.32
(+0.63%)
112,517.4900
+518.6900
(0.463%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1446
歐元最佳客戶買入價
9.1875
英鎊最佳客戶買入價
10.5063
日圓最佳客戶買入價
5.2635
