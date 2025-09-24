24/09/2025 15:21

智安投夥RBC BlueBay為亞洲投資者引進專項信貸投資策略

《經濟通通訊社24日專訊》獨立財富顧問及投資平台Endowus智安投宣布，與加拿大皇家銀行旗下資產管理公司RBC BlueBay Asset Management達成里程碑式的戰略合作。RBC BlueBay Asset Management的專項固定收益資產管理規模高達1430億美元。此為RBC BlueBay首次與亞洲線上財富平台合作。



是次合作正值Endowus智安投平台私募市場投資於實現按年增長147%（截至2025年8月31日），香港及新加坡的高淨值客戶群更錄得33%增長。合作旨在回應亞洲投資者對高端投資工具日益增長的需求，協助他們建立具韌性的投資組合，並應對退休儲備不足等長期挑戰。



透過Endowus智安投平台，香港的專業投資者現可獲取RBC BlueBay頂尖的專業信貸策略，過往僅面向大型機構、家族辦公室和私人銀行，包括投資級信貸、新興市場、宏觀策略、證券化信貸、事件驅動及特殊情況投資策略。(bi)