【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,518.65
+359.53
(+1.37%)
期指(夜)
低水102
26,417
-67
(-0.25%)
國企指數
9,442.99
+152.65
(+1.64%)
科技指數
6,323.15
+156.09
(+2.53%)
大市成交
2,887.72億
股票
2,687.23億
(93.057%)
窩輪
76.72億
(2.657%)
牛熊證
123.77億
(4.286%)
即時更新：24/09/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,594.52億
主板賣空
442.41億
(17.052%)
更新：24/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,157.08億
3,853.64
+31.81
(+0.832%)
滬深300
4,566.07
+46.29
(+1.024%)
深証成指
13,356.14
+236.32
(+1.801%)
MSCI中國A50
2,618.69
+16.32
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
113,026.7100
+1,027.9100
(0.918%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1446
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1630
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4940
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2530
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.45%
1個月
3.91%
3個月
3.74%
更新：23/09/2025 11:15
