恒生指數
26,397.62
+238.50
(+0.91%)
期指
高水16
26,414
+212
(+0.81%)
國企指數
9,394.87
+104.53
(+1.13%)
科技指數
6,301.57
+134.51
(+2.18%)
大市成交
1,509.21億
股票
1,350.58億
(89.489%)
窩輪
57.79億
(3.829%)
牛熊證
100.85億
(6.682%)
即時更新：24/09/2025 12:52
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,281.68億
3,845.91
+24.08
(+0.630%)
滬深300
4,551.76
+31.98
(+0.708%)
深証成指
13,265.01
+145.19
(+1.107%)
MSCI中國A50
2,609.12
+6.75
(+0.26%)
比特幣
資料由Binance提供
112,095.3100
+96.5100
(0.086%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1446
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5210
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2695
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新：23/09/2025 16:15
評論
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
23/09/2025 21:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
46.20
公佈日期
23/09/2025 16:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.50
公佈日期
23/09/2025 15:30
最新
人氣
etnet TV
