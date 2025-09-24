24/09/2025 11:21

據報香港將公布「固定收益及貨幣」路線圖

《經濟通通訊社24日專訊》行政長官李家超在新一份《施政報告》提及，證監會、金管局及港交所(00388)將增加市場接觸，鼓勵更多企業在港發債。證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖闡述相關細節。



據《信報》引述消息報道，由兩個監管機構成立的專責小組，曾討論三方面建議，包括加強推廣以吸引更多國際及區域發債體，在港發行美元債券並增強債券回購活動；促進降低離岸人民幣發債的資金成本及息率波動性，使離岸息更貼近在岸息水平，並指小組曾初步探討內地投資者在資金閉環滙劃及風險可控前提下，可否容許資金「停留」本港「投資專戶」安排更寬鬆多元化，以提升離岸人幣資金池的流通性。



消息指，相關路線圖將於明天舉辦的「香港固定收益及貨幣論壇2025」前後公布，但受超強颱風影響，論壇改為線上形式進行。



證監會及金管局發言人回覆傳媒查詢時表示，兩個監管機構共同成立了專責小組，與金融業及其他相關持份者探討如何促進一級和二級債市活動、進一步發展外滙市場，以及評估發展所需金融市場基礎設施的可行性。有關討論用於制定「固定收益及貨幣」路線圖，以實現香港作為主要固定收益及貨幣中心的策略願景。(bn)

