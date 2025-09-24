24/09/2025 10:03

景順亞太區策略師趙耀庭2024年第四季指出，聯儲局預期今年降息三次，通脹壓力短期上升但短暫，建議多元化投資策略以應對明年全球潛在復甦。



事實要點：

▷ 聯儲局9月FOMC會議預期2024年降息三次（點陣圖顯示）

▷ 景順偏好企業投資級債券，看好英國及新興市場固定收益

▷ 美股周期性板塊受惠降息預期，銀行股或隨收益率曲線走峭受益

中港股市估值低於全球，反內捲政策抑制過度競爭支撐盈利

《環富通基金頻道24日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭發表關於第四季度投資展望的觀點。他指，市場表現平穩，美國持續的政策不確定性及未解決的地緣政治緊張局勢帶來的影響似乎較輕。儘管美國經濟動力有所減弱，整體宏觀環境仍維持穩健，經濟大幅衰退的風險十分有限。聯儲局於9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上首次於今年內減息。最新點陣圖顯示市場預期今年將有三次減息。關稅相關的價格壓力預計將在短期內推高通脹，但這些壓力只是短暫。整體而言，目前環境支持多元化投資策略，同時可適度承受市場風險，以迎接明年全球潛在的增長復甦。*偏好企業投資級債券，看好英國及新興市場*固定收益方面，收益率曲線可能持續走峭，因聯儲局減息令短期利率下行，但對美國預算赤字及聯儲局治理的擔憂可能令長期利率維持區間波動。短期資產仍具相對收益優勢，而長期收益率則較歷史水平偏低。信貸方面，投資級及高收益債券的息差仍處於歷史低位。雖然基本面穩健及企業盈利穩健，但目前環境仍需採取選擇性策略。景順偏好企業投資級債券，其風險回報特性與政府債券相近，而企業高收益債券息差則進一步收窄。在投資級債券中，看好英國及新興市場，因其整體收益更具吸引力，相比之下對美國及歐盟持中性立場。*美股周期性板塊或持續跑贏，歐股要延續升勢或需企業盈利回升*股票方面，美國股市估值偏高，但科技板塊的盈利增長維持穩健。受惠於減息預期，周期性板塊或可持續跑贏。隨著收益率曲線走峭及利潤率有望改善，銀行股或可受惠。歐洲股市今年表現跑贏美國，但主要是由估值倍數重估所推動。歐洲股市要延續升勢，可能需要企業盈利回升，而這或可受惠於即將推出的大型基建及國防開支計劃所帶來的財政刺激。英國股市在估值方面更具吸引力，其行業結構結合了高收益的防守型板塊及對經濟敏感的周期性板塊。*內地及香港股市估值仍吸引，反內捲政策有望支持企業盈利增長*中國內地及香港股市近期表現強勁。中國內地的低利率環境促使本地投資者轉向股票市場，尤其是那些在香港離岸上市的企業。相較於全球其他股票市場，中國內地及香港股市估值仍然具吸引力，而「反內捲」政策有望透過抑制過度競爭，從而支持企業利潤率及盈利增長。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。