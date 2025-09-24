24/09/2025 16:21
《神州能源》8月全國電力市場交易電量6550億千瓦時，同比增長11.6%
《經濟通通訊社24日專訊》國家能源局發布，今年8月，全國完成電力市場交易電量6550億千瓦時，同比增長11.6%。從交易範圍看，省內交易電量4859億千瓦時，同比增長11.0%；跨省跨區交易電量1691億千瓦時，同比增長13.4%。從交易品種看，中長期交易電量6249千瓦時；現貨交易電量302億千瓦時；綠電交易電量249億千瓦時，同比增長47.2%。
今年1至8月，全國累計完成電力市場交易電量43442億千瓦時，同比增長7%，佔全社會用電量比重達到63.2%，同比提高1.3個百分點。從交易範圍看，省內交易電量33148億千瓦時，同比增長6.3%；跨省跨區交易電量10294億千瓦時，同比增長9.4%。從交易品種看，中長期交易電量41785億千瓦時；現貨交易電量1657億千瓦時；綠電交易電量2050億千瓦時，同比增長43.3%。(wn)
今年1至8月，全國累計完成電力市場交易電量43442億千瓦時，同比增長7%，佔全社會用電量比重達到63.2%，同比提高1.3個百分點。從交易範圍看，省內交易電量33148億千瓦時，同比增長6.3%；跨省跨區交易電量10294億千瓦時，同比增長9.4%。從交易品種看，中長期交易電量41785億千瓦時；現貨交易電量1657億千瓦時；綠電交易電量2050億千瓦時，同比增長43.3%。(wn)