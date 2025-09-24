24/09/2025 10:06

【聚焦人幣】人幣中間價止兩連升，即期開市升，報7.1111

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1077，較上個交易日跌20點子，止兩連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開22點子，報7.1111，上個交易日即期匯率收盤報7.1133。



據《彭博》報道，在岸人民幣外匯掉期點近期大幅上行，明顯超出由中美利差倒掛縮窄帶來的影響，這背後或許暗含人民幣升值趨勢下的中資大行交易行為。有市場參與者在較長期限上大量融出美元。結合近期人民幣中間價在美元走弱的情況下依然持續設在7.10元的弱方，這或許顯示，中資大行正調轉方向防止人民幣過快升值。(jq)