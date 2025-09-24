24/09/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌86點子，報7.1219，創逾一周低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，創9月15日以來逾一周新低。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌138點子，報7.1275。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1077，較上個交易日跌20點子，止兩連升。



中金外匯認為，目前即期匯率與中間價已基本實現「三價合一」，且臨近「7.10」重要關口。人民幣匯率的進一步升值或需要看到美元的持續走弱或中美經貿談判取得實質性進展，否則在貨幣當局的呵護下，人民幣升值速率或進一步偏向溫和。



在東方金誠首席宏觀分析師王青看來，四季度外部波動對中國出口的影響會逐步顯現，而逆周期調節政策適時加力將確保國內經濟運行基本穩定。這方面有充足的政策空間，將為人民幣匯率提供重要的內在支撐。因此接下來人民幣匯率仍將以穩為主，保持與美元反向波動、波幅較小的運行格局，快速單邊升值或大幅貶值的風險都不大。(jq)