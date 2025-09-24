26,341.72
+182.60
(+0.70%)
26,358
+156
(+0.60%)
高水16
9,374.52
+84.18
(+0.91%)
6,263.02
+95.96
(+1.56%)
1,238.25億
3,838.92
+17.09
(+0.447%)
4,540.23
+20.45
(+0.452%)
13,235.38
+115.56
(+0.881%)
2,602.51
+0.14
(+0.01%)
112,048.2500
+49.4500
(0.044%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1446
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,341.72
+182.60
(+0.70%)
期指
高水16
26,358
+156
(+0.60%)
國企指數
9,374.52
+84.18
(+0.91%)
科技指數
6,263.02
+95.96
(+1.56%)
大市成交
1,238.25億
股票
1,104.33億
(89.185%)
窩輪
49.78億
(4.020%)
牛熊證
84.15億
(6.796%)
即時更新：24/09/2025 11:20
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,934.53億
3,838.92
+17.09
(+0.447%)
滬深300
4,540.23
+20.45
(+0.452%)
深証成指
13,235.38
+115.56
(+0.881%)
MSCI中國A50
2,602.51
+0.14
(+0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
112,048.2500
+49.4500
(0.044%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1446
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5244
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01211 比亞迪股份－一百09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股02013 微盟集團00019 太古股份公司Ａ
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
24/09/2025 14:00
前值
3.60%
市場預測
--
德國-IFO－企業信心指數
即將公佈
24/09/2025 16:00
前值
89.00
市場預測
89.40
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：22/09/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處