24/09/2025 17:44

《中國要聞》8月末上市公司境內股份總市值104.16萬億，近4年最高

《經濟通通訊社24日專訊》中國上市公司協會發布8月統計月報顯示，截至2025年8月31日，境內股票市場共有上市公司5435家，滬、深、北證券交易所分別為2286、2875、274家。按8月收盤價計算，上市公司境內股份總市值104.16萬億元（人民幣．下同），為近4年來各月末最高點。電氣、電子及通訊作為製造業次類行業，其總市值（22.19萬億元）自7月以來已經超過金融業。



*年初以來，萬億以上市值公司新增1家，千億以上新增36家*



分類別看，境內股票市場的國有控股和非國有控股公司數量分別佔27%、73%；製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲，製造業數量佔比68%，市值佔比56%。



按規模劃分，千億以上市值公司160家，數量佔比近3%，市值佔比超四成，100-1000億市值公司1703家，20-100億市值公司3341家。年初以來，萬億以上市值公司新增1家，千億以上市值公司新增36家，20億以下市值公司減少382家，8月減少27家。全市場市值中位數64.54億元。(sl)