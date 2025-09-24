24/09/2025 10:12

【ＡＩ】OpenAI推進星際之門項目，將在美國德州等地開發5個新數據中心站點

《經濟通通訊社24日專訊》OpenAI計劃投入約4000億美元，與甲骨文和軟銀合作，在美國共開發5個新的數據中心站點，是「星際之門」聯合AI基礎設施項目的一部分。



這三家科技公司的高管在德州舉行的新聞發布會上宣布，新的數據中心分布在德州、新墨西哥州和俄亥俄州，最終將具備7GW的發電能力，相當於一些城市的總發電量。



OpenAI行政總裁奧特曼在新聞發布會上表示：「我們將全力以赴推進基礎設施建設，因為這將有助於我們實現提供卓越技術、基礎產品及服務的目標。」



甲骨文聯合行政總裁馬古耶克表示：「我們所要完成的工作，任何一家企業都無法獨自完成。我們無法獨自完成這項任務。這是軟銀、OpenAI、甲骨文以及其他公司之間的合作項目。」



據參與該項目的OpenAI高管透露，新的「星際之門」站點將透過現金和債務相結合的方式進行融資。(rc)