26,347.46
+188.34
(+0.72%)
26,363
+161
(+0.61%)
高水16
9,377.13
+86.79
(+0.93%)
6,265.50
+98.44
(+1.60%)
1,239.57億
3,839.08
+17.25
(+0.451%)
4,540.49
+20.71
(+0.458%)
13,234.80
+114.98
(+0.876%)
2,601.98
-0.39
(-0.01%)
112,043.2900
+44.4900
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1446
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
