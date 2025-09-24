24/09/2025 10:52
【外圍經濟】國際金價一度創歷史新高，逼近3800美元
《經濟通通訊社24日專訊》紐約周二（23日）尾盤，現貨黃金漲0.47%，報每盎司3764.17美元，日內交投區間為3736.86-3791.10美元。COMEX黃金期貨漲0.58%，報每盎司3796.90美元，17:24時則漲至3824.60美元，創盤中歷史新高。
費城金銀指數收漲0.31%，報291.98點。紐約證交所ARCA金礦開採商指數收漲0.41%，報2083.00點。 現貨白銀跌0.08%，報每盎司44.0248美元。
COMEX白銀期貨漲0.09%，報每盎司44.255美元。 COMEX銅期貨漲0.14%，報每磅4.6385美元。 現貨鉑金漲4.33%，報每盎司1480.85美元。(rc)
