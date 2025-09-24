24/09/2025 12:07

【美國議息】米蘭等三名聯儲局官員認為，通脹目標設區間較有利

《經濟通通訊社24日專訊》多名聯儲局官員贊成通脹目標設定區間的想法，而不是目前維持的2厘硬性目標。剛加入聯儲局擔任短期過渡性職務的米蘭周一（22日）表示，「非常精確」的通脹目標可能會導致過度的微觀管理，聯儲局應該考慮其他替代方案。



另一名官員鮑曼於周二（23日）表示：「世界上其他一些國家已採用目標區間。」她認為這種方式可以避免對通脹率的精確水平反應過度。不過，她淡化短期內作調整的可能性，但表示「進行對話始終很重要。」



博斯蒂克則表示，公眾有時會誤解聯儲局在設定通脹目標時的精確程度。他表示：「在通脹目標及相關討論方面，我確實願意考慮採用區間。」當被問及他希望的區間是多少時，博斯蒂克表示，他希望區間足夠窄，以防止通脹上行勢頭積聚。(rc)