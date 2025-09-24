24/09/2025 14:08

【特朗普新政】美股持續上升，華爾街頻繁調漲目標仍追趕不及

《經濟通通訊社24日專訊》自年初美股市場從下跌中反彈以來，策略師不斷地上調股票市場目標，但總是低估這輪漲勢的力度。



創紀錄的上漲使標普500指數，目前高出策略師平均年末預測近3%，預測值現為6486點。過去在每年的現在這個時間，策略師預期與市場實際回報相差如此之大，僅在2024年和1999年出現過。



這一差距凸顯，華爾街預言家正在經歷的尷尬處境。股價一路走高，無視總統特朗普發起的關稅戰，以及美國經濟降溫的跡象所引發的擔憂。



不過，策略師之所以不敢過於樂觀，理由也很充分。標普500自4月低點以來已反彈34%，使估值倍數升至新冠疫情以來最高。而關稅最終將如何影響增長與通脹前景，仍不明朗。(rc)