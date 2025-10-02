25/09/2025 09:01

【ＡＩ】阿里巴巴夥英偉達攻實體AI，股價飆升創近四年新高

《經濟通通訊社25日專訊》阿里巴巴(US.BABA)宣布多項重大發展，刺激股價大漲逾8%，創下近四年新高。在2025年度的雲棲大會上，公司披露與美國晶片商英偉達(US.NVDA)合作、擴大全球數據中心的藍圖，並承諾進一步增加人工智能領域的投資。



阿里巴巴宣布其雲智能集團將全面整合英偉達的全套實體AI軟件開發工具。此次合作被視為一項里程碑，旨在為開發者提供一個全面的雲原生平台，以加速人形機器人、自動駕駛汽車等實體AI解決方案的研發進程。合作內容涵蓋數據合成處理、模型訓練、環境仿真強化學習及模型驗證測試等多個環節。



此外，阿里巴巴重申其在未來三年投入3800億元人民幣（約530億美元）建設AI基礎設施的計劃，公司行政總裁吳泳銘更表示，由於行業發展及需求遠超預期，計劃將追加更大的投資。



為配合全球客戶對AI及雲計算日益增長的需求，阿里雲同時宣布新一輪全球基礎設施擴建部署。計劃包括首次在巴西、法國和荷蘭設立雲計算地域節點 ，並將擴建位於墨西哥、日本、韓國、馬來西亞和迪拜的現有數據中心，使其全球業務網絡擴展至29個地區。



在同日的發布會上，阿里巴巴還推出了其至今最大、功能最強的AI大型語言模型--Qwen3-Max。(kk)



