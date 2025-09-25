25/09/2025 17:47

人行宣布支持深化中港互聯互通，陳茂波：進一步促進兩地固定收益市場的協同發展

《經濟通通訊社25日專訊》中國人民銀行今日宣布支持進一步深化內地與香港金融市場的互聯互通，包括支持各類境外機構投資者在內地債券市場開展回購業務、擴充互換通報價商隊伍和優化管理機制、提升北向交易每日額度超過一倍至450億元人民幣、會同相關部門在香港市場提供更多包括國債等的人民幣資產，以及繼續與各方密切溝通協作，加快落實人民幣國債期貨在港上市。



財政司司長陳茂波表示，人民銀行今日公布的一系列措施，從支持境外機構投資者在內地債券市場開展回購業務、擴充和優化互換通機制及提高其交易額度、支持香港市場提供更多離岸人民幣資產，到加快推進人民幣國債期貨在港上市，都對香港政府的工作提供了有力支撐，進一步促進兩地固定收益市場的協同發展。



財經事務及庫務局局長許正宇指出，互換通2023年落實以來一直運作順暢，業務量穩步上升，2025年八月的日均成交名義本金達200億元人民幣，較2023年推出首月時增長超過五倍。優化互換通機制將進一步便利海外投資者對沖內地資產的風險，有助他們更妥善地管理其配置組合，政府也會與內地相關機構緊密溝通合作，擴大在港人民幣產品的選擇，全速推進落實推出離岸國債期貨。(ul)