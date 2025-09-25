25/09/2025 16:49

《本港經濟》今年6月平均工資按年升3.5%，扣除通脹後實質升1.4%

《經濟通通訊社25日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年6月的平均工資率較上年同期上升3.5%。扣除通脹後，月的實質平均工資率較上年同期上升1.4%。



在今年6月，約62%公司的平均工資率較上年同期上升，33%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。



*第二季實質平均薪金較上年同期上升1.8%*



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第二季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.6%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年年第二季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升1.8%。



政府發言人表示，今年第二季的名義和實質工資和勞工收入按年均繼續上升。選定行業的平均工資率和就業人士的平均薪金普遍錄得升幅。展望未來，香港經濟穩定增長應繼續為勞工需求，以致工資和勞工收入提供支持，儘管一些行業的經營狀況可能仍會面對壓力。(ul)