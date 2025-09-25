直播中 : 開市Good Morning - 阿里加碼投資 兼夥英偉達拓AI業務！🌪️📈港股隨「風」反彈 有冇條件挑戰更高？🛢️油價後市點行？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里加碼投資 兼夥英偉達拓AI業務！🌪️📈港股隨「風」反彈 有冇條件挑戰更高？🛢️油價後市點行？
26,486.22
-32.43
(-0.12%)
26,485
+1
(0.00%)
低水1
9,433.86
-9.13
(-0.10%)
6,352.45
+29.30
(+0.46%)
995.80億
3,849.21
-4.43
(-0.115%)
4,579.22
+13.15
(+0.288%)
13,408.42
+52.28
(+0.391%)
2,629.97
+11.28
(+0.43%)
112,662.9300
-644.0800
(-0.568%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1360
歐元最佳客戶買入價
9.1548
英鎊最佳客戶買入價
10.4860
日圓最佳客戶買入價
5.2430
恒生指數
26,486.22
-32.43
(-0.12%)
期指
低水1
26,485
+1
(0.00%)
國企指數
9,433.86
-9.13
(-0.10%)
科技指數
6,352.45
+29.30
(+0.46%)
大市成交
995.80億
股票
857.35億
(86.097%)
窩輪
48.53億
(4.873%)
牛熊證
89.91億
(9.029%)
即時更新：25/09/2025 10:19
可賣空股票總成交
2,594.52億
主板賣空
442.41億
(17.052%)
更新：24/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,311.36億
3,849.21
-4.43
(-0.115%)
滬深300
4,579.22
+13.15
(+0.288%)
深証成指
13,408.42
+52.28
(+0.391%)
MSCI中國A50
2,629.97
+11.28
(+0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
112,662.9300
-644.0800
(-0.568%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1360
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1548
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4860
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2430
3,732.3100
-10.5200
-0.281%
XAG 白銀現貨
43.8323
-0.0899
-0.205%
更新：25/09/2025 10:16
