25/09/2025 08:38

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月24日，美股三大指數連續第二日下跌，道指跌0.37%至46121.28點；美國8月新屋銷售年率80萬間，創2022年1月以來新高；OpenAI、甲骨文與軟銀合作投資逾4000億美元建AI數據中心。



事實要點：

▷ OpenAI等三方合作AI數據中心投資逾4000億美元

▷ 美國8月新屋銷售年率80萬間（月增20.5%）

▷ 阿里巴巴股價漲逾8%（創近四年新高）

▷ 美國商務部依《貿易擴展法》232條調查進口醫療設備

▷ 香港金管局未發出任何穩定幣發行人牌照 More ▼ Less ▲

2025年9月25日【要聞盤點】1、在人工智能相關股票持續面臨壓力，以及投資者靜待本周稍後公布的關鍵通脹數據之際，美股於周三(24日)連續第二個交易日收低。儘管晶片製造商美光科技(US.MU)公布的強勁業績一度為市場帶來刺激，但樂觀情緒未能持續，大市全日表現反覆偏軟。道指收市跌171.5點，或0.37%，報46121.28點；標普500指數跌18.95點，或0.28%，報6637.97點；納指跌75.62點，或0.33%，報22497.86點。中國金龍指數升238點。日經期貨截至上午7時53分跌47點。2、美國財長貝森特再度公開對聯儲局的貨幣政策表達不滿，認為主席鮑威爾在上周的減息舉措過於保守。他表示，鮑威爾本應發出更強的寬鬆信號，包括減息1至1.5厘，並對鮑威爾至今未暗示明確的利率目標感到驚訝。3、美國商務部公布的數據，美國8月份新屋銷售出乎意料地大幅增長，為疲弱的房地產市場帶來驚喜。數據顯示，8月新屋銷售按月急升20.5%，經季節性調整後按年率計算為80萬間，遠超預期的65萬間，並創下自2022年1月以來的最高水平。4、美國商務部依照《貿易擴展法》第232條對進口機器人、工業機械和醫療設備啟動調查，為潛在關稅行動鋪路。5、OpenAI、甲骨文(US.ORCL)與日本軟銀集團宣布，三方將合作在美國新建五座人工智能數據中心，為白宮支持的「星門」(Stargate)AI基建項目注入強大動力。連同其他擴建計劃，此舉將在未來三年內為該項目帶來近7吉瓦的算力，相關投資規模已超過4000億美元。6、應用材料(US.AMAT)與晶圓代工廠格芯宣布達成戰略合作夥伴關係，雙方將在格芯的新加坡園區共同建立一座頂尖的波導製造工廠。此舉旨在加速由人工智能崛起所驅動的新興光子技術，特別是針對擴增實境眼鏡等下一代應用。7、外電引述消息稱，美國晶片廠商英特爾(Intel)已經與蘋果公司(Apple)接洽，希望獲得對方的投資，以重振晶片業務。日前，人工智能晶片廠商輝達(Nvidia)宣布，將向英特爾投資50億美元，獲得該公司約4%的股份，協議還包括兩家公司聯合開發個人電腦晶片和數據中心晶片的計劃，但不涉及英特爾為輝達代工生產晶片。8、商務部等8部門聯合印發《關於大力發展數字消費共創數字時代美好生活的指導意見》，意見鼓勵企業加速研發創新，增加人工智能（AI）終端產品有效供應等，營造良好的數字消費環境，鼓勵金融機構與數字消費企業、支付企業加強合作，共同開發適應數字消費的金融產品和服務等。9、商務部、網信辦等部門發布促進服務出口措施，將便利人員跨境往來和入境消費。10、金管局在社交平台發文表示，《穩定幣條例》8月1日正式生效，任何人在業務過程中，在香港發行法幣穩定幣，或者向香港公眾積極推廣相關發行活動，都需要先取得金管局牌照，而目前為止，金管局仍未發出任何穩定幣發行人牌照，若有人現時進行相關活動屬於違法。11、阿里巴巴(US.BABA)宣布多項重大發展，刺激股價大漲逾8%，創下近四年新高。在2025年度的雲棲大會上，公司披露與美國晶片商英偉達(US.NVDA)合作、擴大全球數據中心的藍圖，並承諾進一步增加人工智能領域的投資。【焦點股】紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)、江西銅業(00358)- 倫敦期銅創五個多月來最大漲幅，Freeport宣布位於印尼的巨型礦山Grasberg供應遇阻周大福創建(00659)、首程控股(00697)- 擬發行22.18億港元首程控股2028年到期可換債奇瑞汽車(09973)- 上限定價超購307倍一手分配率0.67%，暗盤升近10%亞信科技(01675)- 與阿里雲簽訂能力中心合作合同，成雲計算項目交付能力中心連連數字(02598)- 根據一般授權不時購回H股，每股不超過10.22元巨子生物(02367)- 控股股東累斥1億元增持201萬股，持股近55%新天綠色能源(00956)- 股東長人壽增持100萬H股，持股升至5%百奧賽圖(02315)- 建議A股上海科創板上市，獲上交所科創板上市委員會批准【油金報價】紐約期油下降0.42%，報美元64.72/桶布倫特期油上漲2.13%，報美元69.07/桶黃金現貨上漲0.10%，報美元3739.96/盎司黃金期貨上漲0.09%，報美元3771.50/盎司