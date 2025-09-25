26,490.34
-28.31
(-0.11%)
26,510
+26
(+0.10%)
高水20
9,447.24
+4.25
(+0.05%)
6,383.25
+60.10
(+0.95%)
2,577.04億
3,855.71
+2.07
(+0.054%)
4,596.20
+30.13
(+0.660%)
13,450.58
+94.44
(+0.707%)
2,643.88
+25.19
(+0.96%)
111,650.5400
-1,656.4700
(-1.462%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1367
歐元最佳客戶買入價
9.1478
英鎊最佳客戶買入價
10.4791
日圓最佳客戶買入價
5.2368
新聞及評論 主頁
