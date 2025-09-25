25/09/2025 14:11

【關稅戰】韓國總理稱簽證問題不解決，美國投資項目就處於不確定狀態

《經濟通通訊社25日專訊》韓國總理金民錫表示，在簽證問題解決之前，韓國在美國的投資項目將處於不確定狀態。他敦促美國政府迅速行動，以安撫擔心赴美工作遭拘留的韓國人。



金民錫周三（25日）受訪時表示：「如果不解決簽證問題，那就幾乎不可能有任何實質性進展。雖然這些項目並未完全暫停或正式擱置，但在這個問題解決之前，將很難有大量工人進入或重新進入美國。」他認為由於缺乏明確安全保障，工人在問題沒解決前不願再次進入美國，是可以理解的。



韓美兩國正著手修改簽證制度，因為本月早些時候，現代汽車和LG新能源在美國喬治亞州的一個電池工廠被執法部門突襲，數百名韓國工人被拘留。



約一周後這些工人獲釋並返回韓國，但此事在韓國引發強烈震動，他們戴著手銬的畫面瘋傳、激起公眾憤怒情緒，也為韓國大型企業的巨額投資計劃蒙上陰影。(rc)