25/09/2025 14:34

【關稅戰】美國對機械人、工業機械和醫療器械進口展開調查，或徵收關稅

《經濟通通訊社25日專訊》美國政府對機械人、工業機械和醫療器械的進口展開調查，為 特朗普實施新的關稅打下基礎。



根據《聯邦公報》周三（24日）發布的通知，美國商務部正根據《貿易擴展法》第232條進行這些調查，調查於本月2日啟動。根據這部法律，美國總統可以針對被認為對國家安全至關重要的商品徵收關稅，商務部有270天的時間提出政策建議。



特朗普希望通過提高進口成本來鼓勵關鍵行業的國內製造，新宣布的調查使得更多行業面臨可能被徵收關稅的風險。



目前，美國針對藥品、半導體、飛機、關鍵礦產、中重型貨車和其他產品的進口調查仍在進行之中。特朗普已經利用《貿易擴展法》對汽車、銅、鋼和鋁徵收關稅。(rc)