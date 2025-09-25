26,484.68
-33.97
(-0.13%)
26,494
-41
(-0.15%)
高水9
9,444.22
+1.23
(+0.01%)
6,379.19
+56.04
(+0.89%)
3,148.90億
3,853.30
-0.34
(-0.009%)
4,593.49
+27.42
(+0.601%)
13,445.90
+89.76
(+0.672%)
2,642.47
+23.78
(+0.91%)
111,651.9000
-1,655.1100
(-1.461%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1420
歐元最佳客戶買入價
9.1516
英鎊最佳客戶買入價
10.4829
日圓最佳客戶買入價
5.2402
恒生指數
26,484.68
-33.97
(-0.13%)
期指(夜)
高水9
26,494
-41
(-0.15%)
國企指數
9,444.22
+1.23
(+0.01%)
科技指數
6,379.19
+56.04
(+0.89%)
大市成交
3,148.90億
股票
2,907.40億
(92.331%)
窩輪
99.53億
(3.161%)
牛熊證
141.96億
(4.508%)
即時更新：25/09/2025 17:58
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,012.11億
3,853.30
-0.34
(-0.009%)
滬深300
4,593.49
+27.42
(+0.601%)
深証成指
13,445.90
+89.76
(+0.672%)
MSCI中國A50
2,642.47
+23.78
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
111,651.9000
-1,655.1100
(-1.461%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1420
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1516
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4829
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2402
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.14%
更新：24/09/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
