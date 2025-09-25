25/09/2025 17:16

證監會與金管局於2025年9月25日聯合發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，推動離岸人民幣收益率曲線發展，落實場外衍生工具制度，並研究設立回購交易中央結算系統，擴展人民幣計價產品覆蓋範圍。



事實要點：

▷ 證監會將落實場外衍生工具制度

▷ 研究設立回購交易中央對手方結算系統（可行性研究）

▷ 完善「債券通」南向通為金管局工作重點

▷ 擴闊人民幣計價產品在香港覆蓋範圍

▷ 整合數碼債券發行及支付基建

《經濟通通訊社25日專訊》證監會與金管局今天聯合發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，金管局及證監會表示，《路線圖》繼往開來，一方面擴展行之有效的措施，另一方面力求在不斷發展的固定收益及貨幣市場開拓新局面。*推動離岸人民幣收益率曲線發展*重點措施包括：為促進一級市場的發行，金管局會通過協助香港特區政府實施各項債券發行計劃，為市場提供基準和引領創新，吸引更多投資者和債券發行人。證監會和金管局亦會與國家財政部緊密合作，透過離岸中國國債的發行，致力推動市場為本的離岸人民幣收益率曲線的發展。為促進內地投資者更廣泛和深入地參與香港債券市場，完善「債券通」（南向通）將繼續是金管局的工作重點。相關措施有助為香港市場吸引更多投資者，從而吸引更多債券發行人，形成良性循環。*證監會將會落實推行場外衍生工具制度*為促進二級市場的流動性和高效的風險與流動性管理，證監會一直與港交所(00388)緊密合作，降低經由場外結算公司進行中央結算的抵押品成本，以及擴大可進行中央結算的產品種類。證監會將會落實推行場外衍生工具制度，亦將就於香港設立回購交易的中央對手方結算系統展開可行性研究，以增強二級市場的流動性。擴大離岸人民幣業務，拓寬人民幣債券作為抵押品的應用場景，完善人民幣流動資金安排，並提供新工具，包括人民銀行剛宣布的跨境回購。金管局亦會聯同證監會擴闊人民幣計價產品在香港的覆蓋範圍。*開發面向未來的固定收益及貨幣基建*開發面向未來的固定收益及貨幣基建，進一步整合數碼債券的發行和支付基建，同時完善法律和監管制度，促進市場創新。此外，證監會會助力香港新一代電子交易平台的發展，涵蓋債券、外匯和回購，亦會通過持牌交易商和平台，擴大代幣化固定收益及貨幣產品的市場准入。(bn)