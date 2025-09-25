25/09/2025 18:47

滙豐：路線圖提升香港作為亞洲領先債券市場和國際金融中心地位

《經濟通通訊社25日專訊》滙豐歡迎當局公布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，一系列新措施將進一步提升香港作為亞洲領先債券市場和國際金融中心的地位。



滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，固定收益及貨幣是資本市場的重要組成部分。香港債券市場以國際化聞名，透過《路線圖》提出強化新一代金融基建新措施將持續鞏固這個優勢。受惠於債券通南向通，香港是亞洲唯一能夠連繫內地投資者與國際發行人的債券市場。因此，香港可以憑著這獨特優勢吸引更多國際發行人，讓他們以較低的人民幣利率發債。從內地投資者的角度，透過香港市場投資來自全球發行人的債券，亦可達到資產配置多元化。



他指出，香港一直是全球最大離岸人民幣中心，是點心債發行的集中地。截至8月底，全球點心債的發行額達到4750億元人民幣，估計全年發行規模將超過去年7000億元人民幣的紀錄。與此同時，債券市場的健康和可持續發展，也取決於市場有否提供高效的風險管理工具，故優化離岸債券回購、提升二級市場流動性，以及豐富產品類型等措施，不僅能夠提高債券持有人的潛在回報，亦有助擴大本港人民幣資金池規模。



他又指，香港向來積極推動債券金融市場創新。滙豐非常榮幸能夠參與其中，包括特區政府於2023年和2024年，分別發行全球首筆代幣化綠色債券，以及全球首筆多幣種數碼債券。