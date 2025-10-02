25/09/2025 15:23

【ＡＩ】阿里巴巴(09988)：因積極推動AI開源上榜《財富》雜誌榜單

《經濟通通訊社25日專訊》阿里巴巴(09988)稱，因公司積極推動AI開源，而上榜《財富》雜誌2025年度「改變世界」榜單，亦成為上榜次數最多的中國科技企業，為公司第七次上榜。



公司指，榜單肯定其通義千問(Qwen)大模型系列能力。公司引述《財富》雜誌指其通過推行開源策略，正在賦能初創企業、研究人員與技術愛好者探索這一前沿技術，能夠免費或以低成本使用AI模型，不用支付高昂費用，以阿里巴巴為代表的中國AI開發者正在重塑行業對話格局，促使OpenAI、xAI等美國同業紛紛發布開源模型。



雜誌亦稱，阿里巴巴致力於消除數字鴻溝，而這一舉措也將反哺其自身業務。當開發者在通義千問模型上構建應用，將自然融入阿里巴巴的雲生態系統，正是阿里利潤日益增長的業務。(rh)