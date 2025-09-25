25/09/2025 10:23

陳茂波:將發布固定收益及貨幣市場路線圖，圍繞4大重點領域

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波在香港固定收益及貨幣論壇上表示，今日稍後香港證監會和金管局將聯合公布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，內容圍繞4大重點領域10項舉措，包括促進一級市場發行、增強二級市場流動性、拓展離岸人民幣業務以及構建新一代市場基礎設施。



他續指，路線圖體現政府與市場的共同承諾，鞏固香港作為主要固定收益及貨幣中心的地位，確保市場保持競爭力、包容性和全球聯繫，並指在地緣政治緊張、單邊主義抬頭情況下，香港再次吸引全球投資者目光。國際投資者尋求資產配置多元化，類似DeepSeek的中國科技企業重新燃點市場對中國科技實力和投資前景的樂觀情緒。



他表示，香港被視為避風港，又可以為市場提供理想資源，資本湧入香港，港股情況亦正反映這種勢頭。(bn)