25/09/2025 10:25

滙控(00005)據報要求旗下恒生清理香港房地產壞帳

《經濟通通訊社25日專訊》據《彭博》引述消息指，大約兩個月前，滙豐指示駐倫敦的全球首席企業信貸官和特別信貸部門負責人，確保恒生(00011)啟動出售投資組合程序，並指此舉已初見成效，恒生目前正處於出售一系列價值超過30億美元的房地產支持貸款組合的初期階段。



截至今年6月，滙豐持股約63%的恒生銀行對香港商業房地產的不良貸款約為250億港元（32億美元）。



滙豐發言人表示，所有銀行都不斷尋求優化其信貸組合，管理其風險，並在做出仔細考慮對客戶影響的決定。恒生銀行則根據自身治理自行做出決策。



恒生銀行發言人表示，該行對報道不予置評，並補充說，該行根據國際法規和會計準則管理貸款組合的信用風險，包括及時和適當的貸款分類和撥備以及貸款回收和處置。(bn)