25/09/2025 10:34

滙豐夥IBM推出量子處理器，預測債券準確率升34%

《經濟通通訊社25日專訊》據《彭博》報道，滙豐銀行在金融市場部署量子計算方面取得突破，至於華爾街部分大型公司亦爭相將這項尖端技術融入日常營運中，相關方面的競賽愈演愈烈。



報道引述滙豐表示，集團使用資訊科技及服務公司IBM最先進的「Heron量子處理器」，預測債券以特定價格交易的可能性上實現34%提升。滙豐和IBM將量子處理應用於一組未具名的歐洲債券交易數據，發現可以顯著提高市場的效率。



滙豐量子科技部門負責人Philip Intallura表示，上述科技會是量子領域的「斯普尼克時刻」。隨著其他人加大力度以運用這項技術，它將引發一連串的活動。(jl)

