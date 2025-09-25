25/09/2025 16:22

《經濟通通訊社25日專訊》恒生指數公司表示，截至今年9月17日，恒生綜指有三個行業指數今年錄得超過60%的升幅，包括原材料業、醫療保健業及資訊科技業。當中，資訊科技業表現排行第三，升幅達60%，反映市場對數碼和科技相關主題的興趣。恒指公司補充，對上述主題的需求，同樣反映在追蹤科指的交易所買賣產品(ETP)之上，其龐大的資產管理規模(AUM)顯示出投資者對此板塊的信心延續。*恒生科指年初至今錄約42%升幅*年初至今，科指錄得41.8%的升幅，而恒生綜指則上升38.6%。過去12個月，科指上升79.1%，對比恒生綜指，同期升幅為58.8%。波動性方面，科指過去12個月的年化波動率達40.5%，同期恒生綜指則為28.1%。上述表現可說是科技指數的典型特徵：升幅更大的同時，波動性亦有所增加。恒指公司表示，於2020年7月推出科指，旨在代表30間最大且與科技主題高度相關的香港上市公司。科指的成份股必須來自工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業或資訊科技業。截至今年9月17日，科指的30隻成份股中，有15隻來自非必需性消費，佔據指數最大的行業權重。個股權重方面，比重上限為8%。另外，每個季度都會檢討科指的成份股構成，以維持指數對科技行業的代表性。*追蹤科指ETP的AUM達343億美元*截至今年8月31日，追蹤科指ETP的AUM達到343億美元，為恒指公司三大旗艦指數之中最高。資金的持續流入，反映國際上對港股科技行業的認可。*貨幣寬鬆周期科技股普遍表現較佳*另外，美國聯儲局於今年9月17日下調聯邦基金利率25個基點，到4至4.25厘，為年內首次減息。恒指公司引述上一輪寬鬆周期（即2023年8月至2025年1月）的數據指，科指當時錄得39.6%升幅，而恒生綜指則上升37.5%。形容在貨幣寬鬆期間，科技股普遍錄得更佳的相對表現。(jl)