25/09/2025 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.69893 -75.357 一周 4.16964 -52.893 兩周 3.99107 -64.226 一個月 3.62202 -28.905 兩個月 3.52036 -24.262 三個月 3.53458 -20.423 六個月 3.43881 -5.762 一年 3.38762 -2.845

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.62202厘，跌28.905基點，終止四連升；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.53458厘，跌20.423基點。隔夜息報3.69893厘，跌75.357基點，創9月2日以來最大跌幅；一周拆息跌52.893基點，報4.16964厘，兩周則跌64.226基點，報3.99107厘。長息方面，六個月拆息跌5.762基點，報3.43881厘，一年期則跌2.845基點，報3.38762厘。港元匯價今日在7.7805-7.7700之間上落，最新報7.7736。資料來源：香港銀行公會