25/09/2025 11:38
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報3.62厘，終止四連升
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.62202厘，跌28.905基點，終止四連升；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.53458厘，跌20.423基點。
隔夜息報3.69893厘，跌75.357基點，創9月2日以來最大跌幅；一周拆息跌52.893基點，報4.16964厘，兩周則跌64.226基點，報3.99107厘。長息方面，六個月拆息跌5.762基點，報3.43881厘，一年期則跌2.845基點，報3.38762厘。
港元匯價今日在7.7805-7.7700之間上落，最新報7.7736。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.69893厘，跌75.357基點，創9月2日以來最大跌幅；一周拆息跌52.893基點，報4.16964厘，兩周則跌64.226基點，報3.99107厘。長息方面，六個月拆息跌5.762基點，報3.43881厘，一年期則跌2.845基點，報3.38762厘。
港元匯價今日在7.7805-7.7700之間上落，最新報7.7736。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.69893
|-75.357
|一周
|4.16964
|-52.893
|兩周
|3.99107
|-64.226
|一個月
|3.62202
|-28.905
|兩個月
|3.52036
|-24.262
|三個月
|3.53458
|-20.423
|六個月
|3.43881
|-5.762
|一年
|3.38762
|-2.845
資料來源：香港銀行公會