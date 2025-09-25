25/09/2025 17:49

【美國議息】保德信：當鴿派介入，或令聯儲局政策失誤概率增加

《環富通基金頻道25日專訊》保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就聯儲局動向作出評論。保德信根據最新經濟情景中的關鍵風險提出經濟見解。在「過熱」情景中（於美國發生機率為25%），儘管經濟增長高於趨勢、財政政策寬鬆且通脹上升，聯儲局仍推行寬鬆的貨幣政策。聯邦基金利率低於中性水平（例如2.5%）是過熱情景的顯著特徵。



由鮑威爾領導的聯儲局，最新經濟預測摘要顯示局方將以循序漸進的方式邁向中性利率（估計在3%左右），其中2027年聯邦基金利率的中值估計為3.1%。然而，最近一次聯儲局會議展示了後鮑威爾時代應對機制的潛在變動，出現了一個較低和偏離的點陣：2025年約為2.75%，而2027年則低於2.5%。該偏低預測被廣泛認為來自新委任的聯儲局理事米蘭(Stephen Miran)，他在聲明中提出異議，贊成降息50個基點。



考慮到政府要求聯儲局採取鴿派應對機制，或令政策失誤概率增加，特別是通脹可能在三大因素推動下於2026保持高企：關稅轉嫁效應在核心商品價格中變得更加明顯並將逐漸顯現；勞動力供應下降速度追上需求下降速度，造成薪資和物價難以下調；財政政策直至2026年仍保持擴充性，或為美國帶來非戰爭及經濟衰退時期最大財赤。(wa)