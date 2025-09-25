25/09/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶41點子，兩連跌報7.1118，創近一周低
《經濟通通訊社25日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1118，較上個交易日跌41點子，兩連跌，創9月19日以來近一周新低，上個交易日報7.1077。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1118
|+41.00
|1歐元/人民幣
|8.3614
|-325.00
|100日圓/人民幣
|4.7885
|-262.00
|1港元/人民幣
|0.9143
|+0.50
|1英鎊/人民幣
|9.5817
|-289.00
|1澳元/人民幣
|4.6924
|+30.00
|1紐元/人民幣
|4.1461
|-169.00
|1新加坡/人民幣
|5.5271
|-116.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9632
|-159.00
|1加元/人民幣
|5.1261
|-102.00
|1人民幣/林吉特
|0.5917
|+12.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7444
|-123.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4343
|+76.00
|1人民幣/韓元
|196.9700
|+92.00