25/09/2025 09:11

【ＡＩ】阿里夸克發布AI創作平台「造點」，接入通義萬相模型Wan2.5

《經濟通通訊社25日專訊》9月24日，阿里巴巴AI旗艦應用誇克正式發布全新AI創作平台「造點」。平台集成圖像與視頻生成能力，並接入最新版本的通義萬相模型Wan2.5，成為目前國內首個支持「音畫同步」生成的公開平台。用戶可通過輸入文本，一鍵生成圖像或視頻。



在圖像生成方面，「造點」引入了Midjourney V7模型，並結合誇克自研算法進行本地化優化，突出亞洲人像、中文文字及國風視覺表現能力。在視頻生成方面，「造點」能生成和畫面匹配的人聲、音效和背景音樂，支持10S時長，單次生成即可實現更完整的劇情故事，並且支持24幀/秒的1080P高清視頻。通義萬相Wan2.5還具備較強的指令響應能力，可在生成過程中呈現運鏡等連續變化效果。



目前，用戶可訪問官網或通過誇克PC端「AI生圖」入口進入「造點」；移動端則支持「一句話P圖」、「AI創意視頻」、「風格轉化」等功能。截止至9月30日，通義萬相Wan2.5視頻生成功能將面向用戶開放免費體驗。(wn)