25/09/2025 10:52

【ＡＩ】京東：未來三年持續投入AI，劉強東任京東探索研究院院長

《經濟通通訊社25日專訊》主題為「Enjoy AI」的2025京東全球科技探索者大會在北京舉行。京東集團(09618)CEO許冉在演講中表示，京東的目標是在未來三年持續投入，帶動各個產業，形成萬億規模的人工智能生態。



她透露，創始人劉強東已親自擔任京東探索研究院院長，在全球招募了人工智能科學家。京東還和很多高校深度合作，成立了聯合實驗室，在人工智能、供應鏈應用等領域開展前沿探索。



許冉提出，如果要最大化地發揮人工智能的價值，基礎模型固然重要，產品的體驗和挖掘實際在產業應用的場景是更關鍵的要素。「我們不片面追求運動式的AI，我們追求的是可持續發展、真正為產業創造價值的AI。」(wn)