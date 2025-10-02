25/09/2025 11:28

【ＡＩ】京東推出三款AI產品，CEO許冉大會演講現場演示點外賣

《經濟通通訊社25日專訊》在今日舉辦的2025京東全球科技探索者大會上，京東集團(09618)CEO許冉在現場正式宣布，基於京東自研的JoyAI大模型，推出三大面向個人消費者的AI產品，分別是「京犀」、「他她它」以及「JoyInside」。



據介紹，「京犀」將成為京東未來的購物與生活服務入口，整合智能推薦、精準搜索和個性化服務，為消費者帶來更便捷的一站式體驗；「他她它」則是全新的萬能數字人助手，不僅能夠處理複雜任務，還能以自然對話的方式與用戶互動；而「JoyInside」則代表京東在具身智能上的落地嘗試，為智能硬件和未來機器人場景提供核心支撐。



在許冉的演講中，她演示了用「他她它」為到場嘉賓們點咖啡外賣：通過語音喚醒「萬能博士」，下達點餐指令。萬能博士幾秒鍾短暫思考後推薦京東外賣，「點餐助手」主動推薦了三款咖啡。在用語音和操作確認了商品品類、數量、外賣放置點、備註需求後，即可完成支付。(wn)