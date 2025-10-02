25/09/2025 14:16

【ＡＩ】美的集團(00300)：全人形X系列1代機器人已完成整機設計

《經濟通通訊社25日專訊》美的集團(00300)(深:000333)在互動平台表示，目前，公司在整機方面布局了類人形、全人形及超人形3個機器人平台。



其中，美的機器人「美羅」開始進入美的洗衣機荊州工廠，並開始參與信息收集、設備維護、固定巡檢等任務，以及參與設備上下料、物料搬運等標準化作業流程。在2025世界人工智能大會(WAIC)上，公司的家用人形機器人「美拉」完成全球首秀，它能聽懂指令泡咖啡、語音開冰箱，還與美的高端智能家居深度聯動，展示了家庭機器人未來的圖景。



美的透露，全人形X系列1代機器人的整機設計已完成，目前處於內部技術研發階段，預計明年會開始嘗試應用驗證。超人形U系列機器人則是從應用場景出發，突破現有通用人形機器人形態的產品創新，尚在概念設計和驗證階段。(wn)